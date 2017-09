ONU defende status legal duradouro para “dreamers” nos EUA

O alto comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos, Zeid Ra’ad Al-Hussein, expressou preocupação com a decisão de Washington de reformar um programa para legalizar temporariamente os imigrantes ilegais, defendendo que eles precisam de um “status legal duradouro”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, encerrou o programa lançado por seu antecessor, Barack Obama, que protegia 800 mil jovens ilegais, chamados de “dreamers”, e que lhes concedia status legal temporário.

“Estou preocupado com a decisão do governo de encerrar” o programa DACA para tirar da ilegalidade as crianças que chegaram aos Estados Unidos com seus pais, indicou na abertura da 36ª sessão do Conselho dos Direitos Humanos em Genebra.

O alto comissário destacou “o impacto positivo do programa na vida de centenas de milhares de jovens migrantes, e na economia e na sociedade americanas”.

Ele também manifestou a esperança de que “o Congresso legisle para oferecer aos beneficiários do DACA um status legal duradouro”.

Zeid também expôs sua preocupação com o recente aumento de “prisões e expulsões de imigrantes” que vivem “bem integrados” e de conduta “impecável” ​​nos Estados Unidos.