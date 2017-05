ONU considera impor novas sanções contra a Coreia do Norte

Seul – O embaixador da França nas Nações Unidas, François Delattre, afirmou nesta segunda-feira que o Conselho de Segurança está trabalhando com uma resolução que impõe novas sanções contra a Coreia do Norte e reforçam sanções já existentes.

Delattre disse a repórteres que a França é a favor de uma reação “forte, rápida e forme do Conselho” ao recente teste realizado pela Coreia do Norte, de um novo míssil balístico de longo alcance, que foi chamado pelo embaixador de “séria ameaça à paz e à segurança” tanto na região quanto no mundo.

Uma reunião do Conselho de Segurança sobre o recente teste deve ser realizada nesta terça-feira, a portas fechadas.

O embaixador do Reino Unido, Matthew Rycroft, também classificou o teste como uma ameaça à paz e à segurança internacional e disse que “o Reino Unido prefere sanções mais duras”.

Já o embaixador da Suécia, Olof Skoog, afirmou que o Conselho precisa dar uma reposta firme e unida, “mas também sentimos que precisa haver uma abertura para o diálogo”.

Fonte: Associated Press.