ONU confirma que recebeu 60% das armas das Farc

Bogotá – A Missão da ONU na Colômbia confirmou nesta sexta-feira que foi encerrada a segunda fase entrega das armas pessoais das Farc, já tendo, assim, posse de 60% do arsenal da guerrilha.

“Ao concluir hoje a segunda fase do processo de entrega de armas, a Missão tem sob sua custódia aproximadamente 60% das cerca de 7.000 armas individuais registradas, monitoradas e verificadas”, afirma um comunicado da Missão da ONU.

De acordo com o cronograma firmada entre Governo e Farc, a segunda fase deveria ter sido concluída na última quarta-feira, mas, as Nações Unidas só tinham posse de 40% do arsenal.

A guerrilha entregou, inicialmente, cerca de um terço das armas no último sábado. A expectativa é que o processo completo seja encerrado até 20 de julho.

Até o momento, também foi reportada a chegada de 1.613 milicianos das Farc às ZVTN “para realizar o processo de transito à legalidade”.