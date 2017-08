ONU condena lançamento de míssil norte-coreano

Nações Unidas – O Conselho de Segurança das Nações Unidas condenou as “ações ultrajantes e ameaças da Coreia do Norte contra um outro Estado-membro da ONU” após o lançamento de um míssil por Pyongyang que sobrevoou o Japão.

O “comunicado presidencial” reiterou que a Coreia do Norte violou várias resoluções do conselho, que proíbem testes de mísseis balísticos e armas nucleares, e pediu para que o país cesse essas atividades.

“O Conselho de Segurança expressa sua grave preocupação de que a Coreia do Norte, ao conduzir tal lançamento sobre o Japão – bem como suas recentes ações e declarações públicas – minam deliberadamente a paz e estabilidade regionais e causaram graves preocupações de segurança no mundo”, disse o comunicado.

O documento não fala de consequências para a recusa da Coreia do Norte em cumprir com as resoluções e não diz se o conselho estava considerando novas sanções.

Fonte: Dow Jones Newswires.