ONU condena ataque na Suécia e expressa solidariedade a afetados

As Nações Unidas – através de um comunicado de Stéphane Dujarric, porta-voz do secretário geral – condenaram nesta sexta-feira o atentado realizado no centro de Estocolmo e expressou sua solidariedade com os afetados pelo ataque, no qual um caminhão atropelou transeuntes em uma área para pedestres e deixou pelo menos dois mortos.

“Esperamos que os responsáveis pelo ataque sejam levados à justiça rapidamente”, acrescentou Dujarric.

Pelo menos duas pessoas morreram e várias ficaram feridas depois que um caminhão atropelou as pessoas no centro de Estocolmo, no que as autoridades consideram um atentado terrorista.

Vários meios suecos falam em cinco mortos e que se tratava de um caminhão roubado.

Embora inicialmente tinha sido informado sobre a detenção de um suspeito, a polícia sueca negou depois que tenham acontecido detenções e divulgou a imagem de uma pessoa presumivelmente vinculada ao atentado.