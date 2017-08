Ônibus cai no Mar Negro e deixa 18 mortos na Rússia, diz mídia

Moscou – Ao menos 18 pessoas morreram quando um ônibus caiu no Mar Negro no sul da Rússia, na manhã desta sexta-feira, informaram as agências de notícia Tass e Interfax, citando autoridades do Ministério de Emergência.

Outras 8 pessoas ficaram feridas, cinco gravemente, disse a Interfax, citando o Ministério de Emergência, que conduziu os trabalhos de resgate.

Havia mais de 40 pessoas no ônibus, que caiu de um píer a diversos metros de altura que faz parte de uma infraestrutura de transporte de petróleo na costa do Mar Negro.

O incidente foi provavelmente causado por uma falha no sistema de freios do veículo, disse a companhia Oteko Portservice, que controla a unidade de transporte de petróleo.

Uma imagem do local, publicada pelo Ministério de Emergência em seu site, mostrava mergulhadores em dois barcos realizando buscas nas águas debaixo do píer.