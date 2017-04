ONG cria “revólver de ursinho” para alertar sobre armas de fogo

A cada ano, mais de trinta mil pessoas são mortas em casos que envolvem a violência por armas de fogo nos Estados Unidos.

Embora elas sejam possivelmente o produto mais perigoso à venda no mercado, a regulamentação do governo sobre a sua fabricação é mínima.

O assunto deu base para uma nova campanha de conscientização pública, chamada “Teddy Gun”.

A FCB Chicago ajudou a ONG ICHV a criar um revólver em forma de ursinho de brinquedo para demonstrar como é absurdo permitir a produção de um dos produtos mais perigosos à venda no mercado, com menos restrições e regulamentações do que um produto infantil.

A iniciativa faz parte da luta do Conselho de Illinois Contra a Violência por Armas de Fogo (ICHV), que está trabalhando para chamar a atenção dos governos estatuais e federais para o tema.

Em parceria com o premiado diretor Bem Flaherty, a história do Teddy Gun também é contada através de um documentário que dá destaque a sua criação (confira abaixo), projeto, desenvolvimento e produção. A campanha ainda conta com um hub com informações de todo o projeto (veja aqui).

Este conteúdo foi publicado originalmente no site da AdNews.