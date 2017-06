Onda de violência deixa mais de 20 mortos no México

Cidade do México – O recrudescimento da violência ligada a grupos de traficantes deixou mais de 20 mortos em cinco estados mexicanos, alguns deles esquartejados e com os corpos deixados em latas de lixo, informaram neste sábado autoridades locais.

No estado de Vera Cruz, onde neste domingo serão eleitos os prefeitos de 212 cidades, foram encontrados corpos esquartejados de seis pessoas, cinco homens e uma mulher, em bolsas de plástico.

Outros quatro corpos também esquartejados foram encontrados no município de Escobedo, no estado de Nuevo Léon, enquanto no estado vizinho de Chiuahua um homem encapuzadoassassinou seis pessoas em um bar da cidade de Cuauhtemóc, informou a polícia local.

No ano passado foram registrados 23 mil homicídios, a maior cifra durante o governo do presidente Enrique Peña Nieto, em meio a disputas internas dos grandes cartéis de droga.

(Por Anahí Rama)