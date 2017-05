8 pessoas morrem em tiroteio no Mississippi e 1 suspeito é detido

Brookhaven – Autoridades do Estado de Mississippi, nos Estados Unidos, disseram há pouco que oito pessoas foram mortas em um tiroteio na região, incluindo um xerife. Um suspeito está sob custódia.

O porta-voz do escritório de investigação de Mississippi, Warren Strain, afirmou que os tiros ocorreram em três casas separadas, no sábado à noite, no condado rural de Lincoln.

Strain disse também que as acusações ainda não foram apresentadas contra o suspeito e que seria “prematuro” discutir um motivo. Não está claro ainda se o suspeito conhecia as vítimas.