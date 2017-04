Oficial norte-coreano alerta: “Testes nucleares não vão parar”

São Paulo – Os testes nucleares conduzidos pelo regime de Kim Jong-Um na Coreia do Norte não vão parar enquanto os Estados Unidos seguirem com atos de agressão. A declaração foi dada pelo oficial norte-coreano Sok Chol Won em entrevista à rede de notícias CNN divulgada na manhã desta quinta-feira.

“Os testes nucleares são uma parte importante dos esforços de fortalecimento da nossa força nuclear”, disse ele. “Enquanto a América seguir com seus atos hostis, não vamos parar de testar nossos mísseis”, afirmou o oficial, que recebeu autorização do governo para falar à rede.

Ainda de acordo com Won, o sexto teste nuclear, que é há semanas aguardado pela comunidade internacional, irá acontecer independentemente da pressão externa sofrida hoje pelo país. Não informou, contudo, a data em que o evento acontecerá.

Tensão na península

A tensão na península da Coreia vem aumentando nos últimos dias depois que Estados Unidos e a Coreia do Sul realizaram uma série de exercícios militares com armas reais em solo sul-coreano. Esses exercícios simulavam um potencial ataque do Norte e são realizados todos os anos e são sempre vistos como “atos de agressão” pelo regime de Kim Jong-un.

A China, aliada do Norte, se manifestou contra a condução dessas manobras em razão do clima de nervosismo que paira na região e dos riscos de um conflito. Na visão do governo chinês, embora os testes nucleares contrariem convenções internacionais, exercícios em grande escala, tais quais os realizados, também vão de encontro com regras internacionais.