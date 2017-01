Roma- Os seis ocupantes do helicóptero de resgate que caiu nesta terça-feira em Campo Felice, uma estação de esqui da região dos Abruzzo, no centro da Itália, morreram no acidente, de acordo com a imprensa italiana.

O aparelho caiu em uma região montanhosa a 1 quilômetro da pista de esqui, depois de resgatar um esquiador ferido no local, que está com um intenso nevoeiro.