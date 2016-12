Obama diz que venceria Trump e republicano responde “sem chance!”

Honolulu – O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse em entrevista televisionada na segunda-feira que teria conquistado o apoio da maioria dos norte-americanos caso pudesse concorrer contra Donald Trump por um terceiro mandato.

“Sem chance!”, respondeu Trump em publicação no Twitter, citando companhias que buscam empregados no exterior, a luta contra militantes do Estado Islâmico e a lei de assistência médica de Obama.

Impedido pela Constituição de buscar um terceiro mandato de quatro anos, o presidente disse ao seu ex-assessor David Axelrod em um podcast que os norte-americanos teriam apoiado sua visão.

“Estou confiante de que se tivesse concorrido novamente e articulado isto, penso que conseguiria ter mobilizado a maioria do povo norte-americano por apoio”, disse Obama, se referindo à mensagem de esperança e mudança de sua campanha de 2008.

Magnata de Nova York, o republicano Trump irá assumir seu primeiro cargo público ao suceder Obama em 20 de janeiro.

Ele derrotou a democrata Hillary Clinton na eleição de 8 de novembro com a promessa de limpar Washington.

Em publicação no Twitter, o porta-voz de Hillary, Brian Fallon, disse que Obama teria vencido Trump e que Hillary teria vencido a eleição caso não fosse um comunicado do FBI emitido pouco antes da eleição, que revelava novas evidências sobre o uso de emails de Hillary como secretária de Estado.

Assessores de Hillary disseram que o anúncio do diretor do FBI, James Comey, que não levou a nenhuma mudança na investigação, abalou a eleição. A equipe de Trump nega.