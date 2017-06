Obama critica decisão de Trump de retirar EUA do Acordo de Paris

O ex-presidente dos Estados Unidos Barack Obama divulgou um comunicado nesta quinta-feira, pouco após o atual presidente americano, Donald Trump, confirmar a retirada do país do Acordo de Paris sobre o clima.

No texto, Obama critica a decisão de Trump de retirar os EUA do pacto, dizendo que o republicano “rejeitará o futuro” ao se afastar do acordo.

“As nações que permanecem no Acordo de Paris serão as nações que colhem os benefícios em empregos e nas indústrias criadas”, disse Obama em um comunicado.

“Eu acredito que os EUA devem estar na frente desse pacote.”

Obama também afirmou que, mesmo na ausência da liderança americana, ele se sente confiante de que “nossos estados, cidades e empresas intensificarão e farão ainda mais pra liderar o caminho e ajudar a proteger as gerações futuras do planeta que temos”.