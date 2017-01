Número de mortos sobre para 7 em hotel soterrado por avalanche

Roma – Com a descoberta do corpo de uma mulher nesta segunda-feira, chegou a sete o número de mortos localizados entre os escombros do hotel Rigopiano, soterrado na quarta-feira da semana passada por uma avalanche no centro da Itália, informaram os bombeiros.

O balanço provisório da tragédia se situa em sete mortos, 11 pessoas resgatadas – nove delas de entre os escombros – e 22 desaparecidas.

A descoberta do último corpo foi confirmada pelo porta-voz do corpo de bombeiros, Luca Cari, ao canal de televisão “SkyTG24”.

Este é o quinto dia de operações de resgate após a avalanche, que possivelmente originado pelos terremotos da quarta-feira passada soterrou o hotel Rigopiano de Farindola, situado a 1,3 mil metros de altitude na cordilheira dos Apeninos, na região de Abruzos.

Os trabalhos de busca de possíveis sobreviventes procedem sem intervalo na região, para a qual foram mobilizados cerca de 130 efetivos, entre militares, bombeiros, policiais e integrantes da Cruz Vermelha ou do Serviço Alpino.

Antes de encontrarem o novo corpo, as equipes de resgate localizaram e extraíram do interior do hotel três filhotes de cachorro com vida, o que permite manter a esperança de haver espaços com pessoas refugiadas.