Número de mortos por tempestade Harvey chega a 60

Houston – O número de mortos em consequência da passagem da tempestade Harvey chegou a 60 nesta segunda-feira, de acordo com autoridades de saúde dos Estados Unidos.

Muitas das mortes são de pessoas que se afogaram em inundações repentinas no Texas e na Louisiana. Porém, autoridades de emergência de diversos condados disseram à Associated Press que na contabilidade de vítimas estão incluídas pessoas que morreram por complicações indiretas do Harvey.

Nesta segunda-feira, a enorme quantidade de água provocou a queda de pelo menos duas casas no condado de Montgomery e arrastou um carro no condado de Jasper. As mortes destes incidentes foram contabilizadas no levantamento.

A falta de eletricidade deixou sem funcionamento equipamentos que ajudam a manter idosos vivos. Além disso, autoridades disseram que as inundações causaram chamados de diversas emergências médicas.

