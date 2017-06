Número de mortos em tiroteio em São Francisco sobe para quatro

Um tiroteio ocorrido hoje (14) em um centro de postagens da empresa de envio de encomendas UPS no bairro Potrero Hill, em São Francisco (EUA), deixou quatro mortos – incluindo o atirador – e dois feridos, informaram autoridades locais.

As informações são da agência de notícias EFE.

A UPS disse em um comunicado que o homem que fez os disparos é um de seus funcionários. As vítimas também trabalhavam para a companhia e estavam no armazém do estabelecimento antes de começarem sua jornada.

O sargento Toney Chaplin, da polícia local, disse em uma entrevista coletiva que o atirador disparou em si mesmo após abrir fogo contra os colegas e foi levado para o hospital geral de São Francisco, onde morreu.

Uma testemunha do tiroteio, usando uniforme da UPS, disse ao jornal que o suspeito abriu fogo contra pelo menos três pessoas por volta das 9h (hora local; 14h de Brasília).

Um morador da região afirmou que viu várias pessoas saindo do centro de postagens completamente cobertas de sangue, algumas com ajuda de policiais e bombeiros.