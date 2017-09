Número de mortos em terremoto no México sobe para 253

Cidade do México – O número de mortos no poderoso terremoto registrado há dois dias na região central do México subiu para 253, informou nesta quinta-feira o secretário de Governo, Miguel Osorio Chong, que indicou que há mais de 100 desaparecidos.

Em declarações a uma rádio local, Osorio confirmou a quantidade de pessoas que “lamentavelmente perderam a vida” durante o terremoto de magnitude 7,1 na Escala Richter e indicou que são mais de 100 desaparecidos nos estados atingidos pelo tremor.

“As buscas não vão parar até conseguirmos a localização e o resgate dessas pessoas que, muito possivelmente, estão entre os escombros”, disse o ministro, que reconheceu que as chuvas que atingem as regiões abaladas pelo terremoto nas últimas horas não estão ajudando os trabalhos das equipes de resgate.

Osorio explicou que, passada a fase de emergência, as autoridades realizarão uma espécie de censo, passando casa por casa, para verificar os danos provocados pelo tremor.

Após essa etapa, será retirado todo o entulho das ruas, um trabalho que deve requerer várias semanas porque há milhares de toneladas de escombros. Depois, explicou o ministro, começará a fase de reconstrução das estruturas atingidas.

“Nesse momento, o mais importante é salvar toda a população”, reforçou Osorio.