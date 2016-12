Número de mortos em explosão no México sobe para 35

Zumpango – As autoridades do México elevaram nesta quinta-feira para 35 o número de mortos nas explosões registradas em um mercado de fogos de artifício em Tultepec, no Estado do México, região central do país.

O governo do Estado do México indicou em comunicado que 26 pessoas morreram no local do acidente.

Além disso, nove pessoas não resistiram aos ferimentos e faleceram posteriormente nos hospitais, três delas – duas mulheres e uma criança – nas últimas horas.

As autoridades ressaltaram que apoiarão aos familiares das vítimas com o pagamento das despesas funerárias.

Além disso, o último relatório de feridos indica que 18 pessoas que foram hospitalizadas já receberam alta. Outras 36 ainda estão internadas, quatro delas em estado grave.

O incidente, que pelo número de vítimas já é uma das maiores tragédias provocadas por uma explosão no México, começou pouco antes das 15h locais (19h em Brasília), em um mercado de fogos de artifício de São Pablito, que em pouco tempo foi reduzido a cinzas.