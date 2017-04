Número de mortos em deslizamento na Colômbia chega a 293

Bogotá – O número de mortos no deslizamento que devastou no sábado passado a cidade de Mocoa, no sul da Colômbia, aumentou nesta quarta-feira para 293, segundo informou o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Legistas.

O relatório contabiliza 176 mulheres e 110 homens falecidos, enquanto não foi possível determinar o sexo e identidade de outros sete corpos.

A catástrofe na capital do departamento de Putumayo foi ocasionada pelo transbordamento dos rios Mocoa, Sangoyaco e Mulatos, que passam pela cidade e que, fora de seu leito, arrasaram vários bairros como consequência das fortes chuvas que caíram no último dia 31 de março.