Número de mortes em terremoto no México sobe para 32

Cidade do México – O forte terremoto que atingiu na noite de quinta-feira o México deixou pelo menos 32 mortos no sul do país – 23 no estado de Oaxaca, sete em Chiapas e dois em Tabasco -, segundo aponta o relatório preliminar das autoridades.

Em declarações à “Televisa”, o governador do estado de Oaxaca, Alejandro Murat, atualizou o número de mortos em sua região para 23 pessoas.

Em Juchitán de Zaragoza, no Istmo de Tehuantepec, uma parte do palácio municipal caiu e muitas moradias foram afetadas, com um balanço de 17 mortos.

Em outros municípios do Istmo há informações de seis mortos, entre eles dois em Huamelula e outros dois em Ixtaltepec.

Já o secretário de Proteção Civil do Governo de Chiapas, Luis Manuel García Moreno, elevou de três para sete os mortos em Chiapas.

“Lamentavelmente temos o registro de sete mortos. Três no município de San Cristóval de la Casas, dois em Villaflores, um em Pijijiapan e um em Jiquipilas, indicou a “Televisa”.

Além disso, outras duas pessoas, menores de idade, morreram em Tabasco.

O saldo de mortos pelo tremor de 8,2 graus, com epicentro no sudeste do México, chega a 32.

Quanto aos feridos, o coordenador de Proteção Civil, Luis Felipe Puente, apontou que a Secretaria de Saúde ainda está realizando uma contagem nos hospitais.

Além disso, a Secretaria de Comunicações e Transportes informou sobre deslizamentos em algumas estradas e “pequenos danos”.

Previamente, em uma mensagem à imprensa desde o Centro Nacional de Prevenção de Desastres (Cenapred), o presidente do México, Enrique Peña Nieto, indicou que este tremor tem uma magnitude similar a um registrado em 1932 e foi maior que o de 1985, de 8,1 graus e que deixou milhares de mortos e desaparecidos na Cidade do México.