Número de desaparecidos em deslizamento na Suíça sobe para 14

Zurique – Equipes de resgate estão à procura de até 14 pessoas que estão desaparecidas há mais de um dia depois que um deslizamento de terra atingiu um remoto vale suíço perto da fronteira com a Itália, informou a polícia nesta quinta-feira.

Autoridades retiraram cerca de 100 pessoas do vilarejo de Bondo e resgataram indivíduos que estavam em cabanas próximas no distrito de Grisons, depois que pedras e lama atingiram a área no início de quarta-feira.

A polícia disse que não foi capaz de encontrar 14 pessoas na área, apesar da realização de intensas buscas por equipes de resgate, incluindo o uso de um helicóptero militar.

“Os parentes não sabem exatamente onde eles estavam”, disse a tenente Andrea Mittner, em coletiva de imprensa televisionada pela emissora estatal suíça SRF.