Novo terremoto atinge o centro da Itália

Roma – Um novo terremoto, desta vez de magnitude 5,4 na escala Richter, sacudiu o centro da Itália na manhã desta quarta-feira e foi sentido nas regiões de Lácio, Abruzzos, Marche, e também em Roma.

O tremor, que aconteceu às 11h14 (horário local, 8h14 em Brasília), foi seguido de outro poucos minutos depois, que também foi sentido intensamente em Roma e que teve magnitude de 5,3.

Estes novos tremores acontecem depois do terremoto de magnitude 5,3 na escala Richter das 10h25 (horário local, 7h25 em Brasília) e sentido nas mesmas regiões. O novo terremoto aconteceu a uma profundidade de nove quilômetros.

A região dos novos tremores é próxima ao local que viveu o devastador terremoto de 24 de agosto, que causou 299 mortes e destruiu populações inteiras. Também foram registrados por lá dois fortes tremores em 30 de outubro, que não produziram vítimas, mas vários danos materiais.

Ainda não foram divulgados os danos causados e o Corpo de Bombeiros informou que recebeu centenas de chamadas após o terremoto, mas nenhuma pedindo ajuda por situações particulares.

O chefe da Defesa Civil, Fabrizio Curcio, explicou que todos os procedimentos de emergência foram ativados e que ele aguarda as notificações dos prefeitos para saber os possíveis danos.

Na cidade de Amatrice, completamente abandonada após o terremoto de agosto, foram notificados alguns desmoronamentos na chamada “zona vermelha”, no centro histórico da cidade completamente destruído. Algumas escolas da província de Rieti e de Lácio foram esvaziadas, assim como as estações do metrô de Roma.

Um helicóptero dos Bombeiros decolou de Pescara para sobrevoar a região e avaliar a situação. Toda a área afetada viveu nos últimos dias uma intensa nevasca e a situação é de extrema dificuldade para os moradores.