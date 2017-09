“Nosso mundo está em problemas”, diz secretário-geral da ONU

Nações Unidas – O secretário-geral da ONU, António Guterres, abriu nesta terça-feira os debates de alto nível da Assembleia Geral advertindo sobre os graves perigos que o mundo enfrenta pelos conflitos, a mudança climática e o aumento da insegurança e da desigualdade.

“O nosso mundo está em problemas”, disse Guterres aos líderes mundiais reunidos nas Nações Unidas, aos quais pediu que evitem a divisão e trabalhem lado a lado.

Em sua primeira Assembleia Geral como líder da ONU, o diplomata português disse que o sentimento de comunidade é que o mundo está se “desintegrando”.

“As sociedades estão fragmentadas. O discurso político está polarizado. A confiança dentro e entre os países está sendo reduzida por aqueles que buscam demonizar e dividir”, apontou.

Guterres, ao mesmo tempo, acredita que com unidade o mundo pode recuperar a confiança, e a partir disso impulsionar a paz e melhorar a vida de todos.

O secretário-geral das Nações Unidas repassou em seu discurso várias problemas no mundo, desde a Coreia do Norte à Mianmar, passando pela Síria, Iêmen e Sudão do Sul, bem como outras ameaças como o terrorismo.

“Para cada uma, os perigos estão muito claros. E mesmo assim em todas, se atuarmos como verdadeiras nações unidas, podemos encontrar respostas”, concluiu.

Além de Guterres, na jornada inaugural das reuniões da Assembleia Geral discursarão, entre outros, o presidente brasileiro, Michel Temer; o americano, Donald Trump; o francês, Emmanuel Macron, e o colombiano, Juan Manuel Santos.