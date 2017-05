No Twitter, Trump diz que “Obamacare” já está morto

São Paulo – O presidente norte-americano Donald Trump voltou a usar o Twitter para fazer críticas às medidas para a saúde implementadas por seu antecessor, Barack Obama. Trump considerou que o fim do sistema que ficou conhecido como Obamacare está garantido.

“Senadores republicanos não vão decepcionar o povo! Os prêmios e deduções do Obamacare estavam subindo muito: (o programa) era uma mentira e está morto!”, escreveu o presidente dos Estados Unidos.

Republican Senators will not let the American people down! ObamaCare premiums and deductibles are way up – it was a lie and it is dead!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 7 de maio de 2017