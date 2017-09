No México, Ricky Martin diz que está bem após terremoto

San Juan – O cantor porto-riquenho Ricky Martin afirmou estar “bem” após o terremoto de magnitude 8,2 na escala Richter no México na noite de quinta-feira.

O tremor atingiu pelo menos dez estados do sul e centro do México, e 50 milhões de pessoas – quase metade da população do país – pôde senti-lo, segundo estimativas do presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

“Estou na Cidade do México e acaba de tremer fortemente, mas nós estamos bem. Estou mandando força para todo o México e a todos os países afetados porque infelizmente foi bastante intenso”, disse o cantor em um vídeo no Instagram.

O artista participou ontem à noite da 29ª edição do Fashion Fest de Liverpool, no qual também esteve presente a atriz Megan Fox.