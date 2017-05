Nível de ameaça terrorista no Reino Unido segue crítico, diz May

Londres – A primeira-ministra britânica, Theresa May, disse nesta quinta-feira que o nível de ameaça no Reino Unido vai continuar “crítico”, após um ataque suicida em um local de shows em Manchester na segunda-feira.

O nível de ameaça foi elevado para crítico, o nível máximo, na terça-feira, pela primeira vez em 10 anos.

“O nível de ameaça, como avaliado pelo centro independente de análise conjunta de terrorismo, vai continuar crítico e o público deve continuar vigilante”, disse May após um encontro do comitê de resposta de emergência do governo.