As tropas nigerianas resgataram, na última semana, 1.880 civis que estavam em poder do grupo islamita Boko Haram, no nordeste da Nigéria – anunciou um comandante do Exército nesta quarta-feira (21).

A operação aconteceu em Sambisa, uma região na selva de cerca de 1.300 km quadrados onde fica o reduto do Boko Haram. Em 2014, esse grupo sequestrou mais de 200 jovens estudantes.