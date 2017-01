Netanyahu tenta tranquilizar México por tuíte sobre muro

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, tentou tranquilizar o México, nesta terça-feira (31), sugerindo que a crise provocada por defender a ideia de Donald Trump de construir um muro na fronteira não passava de um “mal-entendido”.

Netanyahu causou indignação no México ao se mostrar a favor, no último sábado (28), do projeto de Trump de construir um muro na fronteira mexicana.

“O presidente Trump tem razão. Construí um muro ao longo da fronteira sul de Israel [com o Egito]. Isso reduziu a imigração ilegal. Grande sucesso. Ideia formidável”, tuitou Netanyahu.

President Trump is right. I built a wall along Israel's southern border. It stopped all illegal immigration. Great success. Great idea 🇮🇱🇺🇸 — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) January 28, 2017

No domingo, o Ministério mexicano das Relações Exteriores expressou sua “rejeição a essa declaração” e acrescentou que esperava “um esclarecimento, uma retificação”.

“Acho que uma desculpa seria algo apropriado neste caso”, insistiu.

Nesta terça-feira, o premiê israelense declarou que Israel “continuará mantendo boas relações” com o México, segundo um comunicado.

“Estou convencido de que nossas relações são mais fortes do que todo desacordo temporário, ou mal-entendido”, frisou, ressaltando que tem uma relação “muito cordial” com o presidente mexicano, Enrique Peña Nieto.

Netanyahu também tentou explicar o significado de seu tuíte.

O premiê disse querer “ressaltar o sucesso do muro de segurança [com o Egito]. Mas eu não fiz comentários sobre as relações entre os Estados Unidos e o México”, alegou, sem pedir desculpas.

Hoje, o presidente israelense, Reuven Rivlin, conversou por telefone com Peña Nieto.

“Estou certo de que ninguém teve a intenção de comparar a situação na qual Israel e México se encontram”, minimizou o presidente, segundo o comunicado divulgado por seu gabinete.

“As relações entre nós são a tal ponto intensas e importantes que devemos deixar esses mal-entendidos para trás”, acrescentou o presidente Rivlin.

Ele dise ainda que “lamenta todos os danos causados por esse mal-entendido”, em alusão ao tuíte do premiê.

À frente do governo considerado como o mais direitista da história de Israel, Netanyahu criticou a imprensa “esquerdista”, acusando-a de alimentar a crise com o México.

A Chancelaria mexicana divulgou, por sua vez, um comunicado intitulado “Israel se desculpa por prejudicar o México”, apontando que o tuíte de Netanyahu “colocou em desarmonia o México e a comunidade judia mexicana e lamentou a relação entre ambos os países”.

“O presidente Rivlin ofereceu desculpas por prejudicar o México e fez votos de que a relação retome sua via de cooperação e amizade”, acrescentou o texto.

A nota lembrou que, na conversa com Rivlin, Peña Nieto “indicou claramente que nosso país sempre procurou uma relação muito próxima com Israel”.

O presidente mexicano cancelou a reunião que teria nesta terça-feira com Donald Trump, em Washington, em razão da construção do muro.