Negociações do Brexit começam na semana que vem, diz May

Paris – Em uma visita à França, onde conversou com o presidente Emmanuel Macron, a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, afirmou nesta terça-feira que as negociações para a saída britânica do Reino Unido, processo conhecido como Brexit, estão mantidas e o diálogo começará na semana que vem.

O movimento foi endossado por Macron, ao afirmar que deseja que as negociações do Brexit comecem o mais rápido possível.

Apesar disso, funcionários do governo do Reino Unido sugeriram que as negociações poderiam não começar na próxima semana devido à perda de força de May após as eleições gerais, da semana passada, onde o Partido Conservador perdeu a maioria absoluta no Parlamento.

May disse que os dois países estão comprometidos na luta contra o terrorismo e que trabalharão juntos para pressionar as empresas de tecnologia para reduzir o material extremista online.

Temos que “eliminar esse mal”, disse a premiê britânica, após ter sugerido que as empresas de tecnologia não conseguem cumprir compromissos para evitar que os extremistas encontrem na internet um “espaço seguro” onde podem operar.