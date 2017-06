Negociação de paz na Síria, que aconteceria em Astana, é adiado

Astana – As negociações de paz na Síria, programadas para os dias 12 e 13 de junho em Astana, capital do Cazaquistão, foram adiadas pela decisão dos países fiadores – Rússia, Turquia e Irã -, anunciou nesta quinta-feira o Ministério das Relações Exteriores cazaque.

As nações querem mais tempo para estudar a implementação de quatro zonas seguras na Síria e o fortalecimento do regime de cessar-fogo, explicou o porta-voz do ministério cazaque, Anuar Zhainakov.

“No futuro, os fiadores têm a intenção de informar ao Cazaquistão sobre as datas, o nível, os participantes e a agenda da próxima reunião do processo de Astana sobre a resolução da situação na Síria”, completou Zhainakov.

Durante a última reunião, em maio, os países fiadores assinaram um memorando estabelecendo quatro zonas seguras na Síria.

Este acordo pretende proteger a população civil e diminuir a tensão entre os rebeldes e forças governamentais.