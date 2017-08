Navio militar dos EUA colide com petroleiro perto de Cingapura

Singapura – Um navio militar dos Estados Unidos colidiu com um petroleiro a leste de Singapura antes do amanhecer nesta segunda-feira, abrindo um buraco em seu casco abaixo da linha da água que provocou o alagamento de compartimentos e deixou 10 marinheiros desaparecidos, informou a Marinha norte-americana.

A colisão entre o destróiers de mísseis teleguiados USS John S. McCain e o petroleiro Alnic MC foi a segunda envolvendo embarcações militares norte-americanas e navios mercantes em águas asiáticas em pouco mais de dois meses.

Os dois navios bateram no momento em que a embarcação norte-americana seguia para Singapura para uma parada de rotina em um porto, de acordo com a Marinha.

“Relatos iniciais indicam que o John S. McCain sofreu danos em sua lateral”, disse a Marinha. “Há no momento 10 marinheiros desaparecidos e cinco feridos”.

O destróier seguiu para a base naval Changi nesta segunda-feira por meios próprios, apesar da colisão.

Dano significativo no casco resultou no alagamento de compartimentos, incluindo área de acomodação da tripulação, maquinaria e sala de comunicações, de acordo com a Matinha, mas tripulantes conseguiram evitar um alagamento ainda maior.

Quatro dos feridos foram levados de helicóptero do navio para um hospital em Singapura sem risco de morte, e o quinto não precisou ser hospitalizado.

O navio irmão do USS John S. McCain, o USS Fitzgerald, quase afundou na costa do Japão após ser atingido por um navio de contêineres das Filipinas em 17 de junho. Os corpos de sete marinheiros do USS Fitzgerald foram encontrados na alagada área de acomodação da embarcação.