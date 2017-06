Na China, explosão em escola infantil deixa 7 mortos e 59 feridos

Pequim – Uma explosão ocorrida nesta quinta-feira (15) em uma escola infantil no leste da China deixou sete mortos e 59 feridos, informou a polícia. A detonação ocorreu quando familiares buscavam crianças, no fim do período escolar.

Não estava ainda claro se a explosão foi um acidente ou um atentado. A imprensa local informou sobre os feridos e as redes sociais circulavam fotografias que seriam do local atingido, com crianças e adultos no chão, alguns com sangramentos.

A explosão ocorreu às 16h50 (hora local), segundo a polícia, na entrada da escola em Fengxian, na província de Jiangsu. Em sua edição digital, o jornal Xiandaikuaibao citou uma testemunha segundo a qual o incidente poderia ter sido gerado por um botijão de gás.

Os telefonemas à escola e aos hospitais da cidade não eram atendidos. No passado já houve ataques contra escolas infantis na China, em aparente represálias de pessoas ressentidas com seus vizinhos ou com a sociedade em geral. A China mantém um controle rígido sobre as armas de fogo e na maioria desses ataques são usados facas ou explosivos caseiros. Fonte: Associated Press.