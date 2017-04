Muro é vital para que drogas não entrem nos EUA, diz Trump

Washington – O presidente americano, Donald Trump, insistiu nesta segunda-feira que o muro na fronteira com o México, cujo financiamento está sendo um obstáculo para um acordo orçamentário que evite um fechamento parcial do governo, é “uma ferramenta muito importante” para impedir a entrada de drogas nos Estados Unidos.

“O muro é uma ferramenta muito importante para impedir que as drogas invadam nosso país e envenenem a nossa juventude (e muitos outros)!”, defendeu Trump em uma mensagem em sua conta pessoal no Twitter.

Sua insistência em incluir o financiamento para o muro no acordo orçamentário para evitar uma paralisação parcial do governo por falta de fundos está complicando as negociações entre os congressistas.

Os legisladores retornam hoje aos trabalhos após um recesso e têm até a meia-noite da próxima sexta-feira, 28 de abril, para chegar a um acordo orçamentário que impeça um fechamento parcial do governo por falta de fundos, como aconteceu em 2013.

A Casa Branca pediu ao Congresso que aprove um aporte de US$ 1,4 bilhão para a construção do muro, uma das principais promessas de campanha de Trump, dentro do orçamento para financiar o governo.

Mas os líderes democratas do Congresso se opõem à inclusão de fundos para a obra e avisaram de que, se Trump não retirar sua exigência, deixarão que o governo feche.

Durante o fim de semana, o presidente americano criticou essa postura da oposição com uma mensagem no Twitter: “Os democratas não querem que o dinheiro do orçamento seja destinado ao financiamento do muro apesar do fato de que deteria as drogas e os malvados membros da gangue MS-13 (Mara Salvatrucha)”.

Trump também assegurou, em outro tweet, que o México acabará pagando de “alguma forma” o muro fronteiriço.

….the wall is not built, which it will be, the drug situation will NEVER be fixed the way it should be!#BuildTheWall — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 24, 2017

O valor estimado do muro passou dos US$ 8 bilhões inicialmente projetados por Trump para US$ 21,6 bilhões, segundo os últimos cálculos do Departamento de Segurança Nacional.