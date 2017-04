Mulheres na Índia recebem pás para se defenderem de maridos

Um ministro do estado indiano de Madhya Pradesh decidiu presentear cerca de 700 noivas com pás de madeira de lavar roupas para que se defendam em caso de agressões por parte de seus futuros maridos.

O ministro Gopal Bhargava entregou as pás durante um grande casamento organizado no sábado pelo governo de Madhya Pradesh, um estado do centro da Índia.

As pás têm inscrições como “para os agressores bêbados” ou “a polícia não irá intervir”. Bhargava pediu às noivas que primeiro tentem resolver a situação com seus maridos, mas que, se não conseguirem, “devem deixar que as pás falem”.

O ministro assegurou à AFP que quer chamar a atenção sobre a grave situação das mulheres nas zonas rurais, maltratadas por seus maridos, que muitas vezes têm problemas com álcool.

“As mulheres contam como seus maridos se embebedam e ficam violentos. Depois roubam as poupanças e gastam tudo comprando álcool”, disse Bhargava, assegurando que não quer instigar a violência, mas preveni-la.

Nos últimos anos, muitos estados da Índia lançaram campanhas contra o alcoolismo, proibindo bebidas alcoólicas ou restringindo sua venda.

No ano passado, o governo do estado de Tamil Nadu prometeu proibir completamente o álcool, uma proposta popular entre as mulheres, mas que os especialistas temem que possa aumentar a produção ilegal.

Em 2014, o estado de Kerala, no sul do país, proibiu o álcool na maioria dos hotéis de seu território, enquanto o estado de Gujarat há décadas aplica a proibição total.