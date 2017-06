Mulher-bomba mata 30 pessoas em mercado popular no Iraque

Hilla – Uma mulher detonou um colete de explosivos em um mercado a leste da cidade sagrada xiita de Kerbala nesta sexta-feira, matando no mínimo 30 pessoas e ferindo 35, disseram fontes de segurança do Iraque.

O Estado Islâmico reivindicou o ataque na cidade de Musayab, ao sul de Bagdá, em um comunicado publicado por sua agência de notícias Amaq, mas não citou a mulher-bomba.

Uma autoridade de segurança disse que uma mulher ocultou a bomba sob um véu tradicional de corpo inteiro.

O ataque aconteceu no momento em que o Estado Islâmico está prestes a perder Mosul, a capital de facto do grupo sunita radical no Iraque, para uma ofensiva iraquiana apoiada pelos Estados Unidos iniciada em outubro.

O grupo também está acuado na vizinha Síria, onde recua diante de uma coalizão curda auxiliada pelos EUA que ataca sua capital, Raqqa.

Paramilitares apoiados pelo Irã estão participando da campanha contra o Estado Islâmico no Iraque e atacando o grupo na região de fronteira próxima da Síria.

Os extremistas declararam sua própria modalidade de “califado” em partes da Síria e do Iraque três anos atrás.