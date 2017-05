Motorista de atropelamento em NY serviu na Marinha

O motorista que lançou um carro contra dezenas de pedestres na Times Square, em Nova York, matando uma pessoa e ferindo outras 22, é Richard Rojas, um homem que serviu na Marinha dos EUA e tem antecedentes criminais, informou o prefeito Bill de Blasio.

“Com base na informação que temos até o momento, não há indícios de que tenha sido um ato de terrorismo”, disse Bill de Blasio durante coletiva de imprensa no local do incidente, que ocorreu pouco antes do meio-dia.

Apesar de a hipótese de atentado ter sido descartada até o momento, as autoridades da cidade enviaram reforços policiais de unidades antiterror para locais-chave no entorno da cidade mais populosa dos Estados Unidos, afirmou.