Motorista atropela 6 pessoas e tenta se suicidar na Guatemala

Guatemala – O motorista de um veículo com matrícula mexicana atropelou nesta segunda-feira seis pessoas, entre elas uma mulher grávida de seis meses, em um setor da capital guatemalteca e depois tentou se suicidar ao provocar um ferimento no pescoço, informaram as autoridades.

Inicialmente, o homem, que não foi identificado, atropelou com sua caminhonete um motociclista na Avenida Elena da cidade.

Segundo Amilcar Montejo, da polícia da capital, durante a fuga do primeiro incidente, atropelou outro casal que estava de moto, entre eles uma mulher grávida de seis meses.

Depois deste fato, o homem ainda atropelou dois agentes da Polícia Municipal de Trânsito identificado como Juan Carlos Cumar e Luigi Mejía.

De acordo com as autoridades, antes que fosse rodeado por agentes da Polícia Nacional Civil (PNC) que o perseguiam após o primeiro incidente, o homem provocou um ferimento no pescoço com uma faca e escreveu na parte de fora do seu veículo “Jeová” com o seu próprio sangue.

Membros dos bombeiros prestaram os primeiros socorros e o levaram ao Hospital Geral San Joan de Dios, da capital, onde o diretor, Juan Villeda, assegurou que está estável e fora de perigo.

As causas que levaram este homem de cerca de 32 anos a atropelar os seis guatemaltecos são desconhecidas, pois nem sequer quis proporcionar o seu nome, explicou Villeda.

“O paciente não quer dar seu nome, o estado de saúde é completamente estável”, disse o médico.