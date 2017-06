Morre na África do Sul pessoa mais velha do mundo, com 134 anos

Joanesburgo – As autoridades sul-africanas anunciaram nesta quinta-feira o enterro no sábado em Pretória da “pessoa mais velha do mundo”, que respondia ao nome de Johanna Rametsi e morreu aos 134 anos.

“Rametsi nasceu em 1 de janeiro de 1883 em Krugersdorp, no oeste de Joanesburgo, e se tornou a pessoa mais velha do mundo após o falecimento do indonésio Saparman Sodimejo, que morreu aos 146 anos em abril”, indicou o governo de Gauteng, a província onde se encontram Joanesburgo e Pretória.

A mulher, que morreu com dois anos de vida a mais que a cidade em que nasceu, Joanesburgo, fundada em 1886, deixa dois filhos vivos dos 16 que teve: Wilhelmina Phiri, de 97 anos, e Ouma Thema, de 79.

Um total de 78 netos e 247 bisnetos ainda estão vivos. Os restos de Rametsi cujos restos repousarão no township- antigo gueto negro – de Hammanskraal da capital da África do Sul.