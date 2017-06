Morre espanhol que tentou salvar mulher de ataque em Londres

Londres – O espanhol Ignacio Echeverría é uma das vítimas dos atentados ocorridos em Londres no último sábado, confirmou nesta quarta-feira sua irmã Isabel.

“O meu irmão Ignacio tentou parar os terroristas, e perdeu sua vida tentando salvar outros”, publicou hoje sua irmã no Facebook.

A polícia britânica ainda não identificou de maneira formal as oito vítimas mortais dos ataques terroristas de sábado na área da Ponte de Londres (London Bridge) e no mercado de Borough, no qual outras 48 pessoas ficaram feridas.

O espanhol estava desaparecido desde que três terroristas atropelaram os pedestres na Ponte de Londres com um veículo alugado e depois esfaquearam várias pessoas em uma zona de bares e restaurantes na margem sul do rio Tâmisa.

Segundo os relatos de sua família, Ignacio se lançou contra um dos três terroristas, que tinha avançado contra uma mulher, para tentar ajudá-la.

No total, 29 pessoas permanecem hospitalizadas por causa do ataque, dez delas em estado crítico.