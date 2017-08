Míssil norte-coreano voou sobre o Japão, diz governo japonês

Tóquio – A Coreia do Norte lançou um míssil que voou sobre o Japão, mas não representou uma ameaça para a América do Norte, disse o Pentágono nesta segunda-feira.

“Podemos confirmar que o míssil lançado pela Coreia do Norte voou sobre o Japão”, disse o porta-voz do Pentágono, coronel Robert Manning, a repórteres. Ele afirmou que os militares dos EUA estavam reunindo mais informações.

“O Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte concluiu que o lançamento do míssil da Coreia do Norte não representou uma ameaça para a América do Norte”, disse Manning.

