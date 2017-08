Míssil lançado pela Coreia do Norte sobrevoou Japão, dizem EUA

Washington – Os Estados Unidos confirmaram nesta segunda-feira que o mais recente míssil lançado pela Coreia do Norte sobrevoou o Japão.

“Verificamos que a Coreia do Norte efetuou o lançamento de um míssil nos últimos 90 minutos. Podemos confirmar que o míssil lançado pela Coreia do Norte sobrevoou o Japão”, afirmou o porta-voz do Pentágono, coronel Rob Manning, em um comunicado.

O porta-voz ressaltou que os EUA estão ainda no “processo de analisar este lançamento”, mas consideram que “não representou uma ameaça para a América do Norte”.