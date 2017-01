A Missão da ONU na Colômbia afastou nesta quinta-feira do serviço os três observadores que participaram de uma festa no dia 31 de dezembro em um acampamento das Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) no norte do país, assim como seu supervisor.

“A Missão reitera sua determinação de verificar com total imparcialidade os compromissos das partes sobre o cessar-fogo e de hostilidades e a deposição das armas”, indicou a organização em comunicado.