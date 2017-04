Ministro sírio diz que EUA viraram “parceiros” de terroristas

Damasco – O Comando do Exército da Síria classificou nesta sexta-feira o ataque dos Estados Unidos contra a base aérea de Shayrat como uma “agressão” e disse que com essa ação Washington se transformou em um “parceiro” dos terroristas.

O ataque deixou pelo menos seis mortos, dezenas de feridos e “grandes perdas materiais”, segundo afirmou um porta-voz do Comando em um pronunciamento em Damasco, divulgado pela televisão oficial.

O porta-voz afirmou que o ataque “faz dos EUA um parceiro” do Estado Islâmico (EI) e do Frente al Nusra (atual Frente de Conquista de Levante) que se desvinculou da Al Qaeda no ano passado e ressaltou que se trata uma ação “ilegal” e “contrária” ao direito internacional.

Segundo o Comando do Exército, o bombardeio está na linha da estratégia americana, que “desde o primeiro dia” pretende “enfraquecer” as capacidades militares da Síria em sua luta contra o terrorismo.

A resposta de Damasco será “insistir em seu dever nacional de defender os sírios e lutar contra o terrorismo e estabelecer de novo a segurança na Síria”.

Além disso, voltou a rebater as “justificativas” dos EUA para lançar o ataque, que segundo afirmação do presidente Donald Trump, representa uma represália ao suposto bombardeio com armas químicas contra a cidade de Jan Shijun, e ressaltou que Washington “”não sabe a verdade sobre o que aconteceu e quem é o responsável”.

As autoridades de Damasco reconheceram que realizaram o bombardeio contra Jan Shijun, na última terça-feira, mas negaram de maneira categórica o uso de armas químicas.

De acordo com a versão síria, eles atingiram um depósito de armas químicas do Frente al Nusra.

A ONU confirmou que pelo menos 70 pessoas morreram e mais de 200 ficaram feridas, embora o Observatório Sírio de Direitos Humanos tenha elevado o número de mortos para 86 e a Defesa Civil falou de mais de 300 feridos.