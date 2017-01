Ministro alemão prevê tempos incertos com Trump

O ministro alemão das Relações Exteriores, Frank-Walter Steinmeier, declarou neste domingo que a chegada ao poder de Donald Trump nos Estados Unidos marca uma mudança e previu tempos incertos para o mundo.

“Com a eleição de Donald Trump, o mundo do século XX fica definitivamente superado”, escreveu em uma coluna publicada neste domingo pelo jornal Bild am Sonntag, dois dias após a posse do 45º presidente dos Estados Unidos.

“Quais serão as concepções da ordem (mundial) que irão se impor no século XXI, a que vai se assemelhar amanhã, nada está dito, tudo está completamente aberto”, acrescentou o político social-democrata, que durante a campanha eleitoral criticou duramente Trump.

Segundo ele, o mundo deve se preparar para “tempos agitados” e, como acontece nas transições políticas, “há incerteza”, acrescentou.

“Mas nestes tempos de desordem global, isso vai ainda mais longe”, disse. “Há muito em jogo”, acrescentou.