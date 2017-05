Milhares de poloneses protestam contra partido no poder

Varsóvia – Milhares de pessoas se manifestaram neste sábado em Varsóvia contra o partido conservador e maciço da Polônia no poder, em uma tentativa da oposição de criar um impulso antes das eleições municipais do próximo ano.

A multidão, estimada entre 10 e 20 mil pessoas, ficou aquém dos protestos em massa ocorridos depois que o partido Lei e Justiça ganhou o poder no final de 2015 e rapidamente se mobilizou para implementar reformas, incluindo uma revisão do tribunal superior do país.

Mas a manifestação sob o slogan “Marcha da Liberdade” ainda era a maior que a oposição, liderada pelo partido centrista Plataforma Cívica conseguiu reunir nos últimos meses.

“Somos uma Polônia democrática, uma Polônia europeia, uma Polônia orgulhosa, que procura amigos e parceiros, não inimigos na Europa como é hoje”, disse o líder do Plataforma Cívica, Grzegorz Schetyna, aos manifestantes acenando bandeiras da Polônia e da União Europeia.

O governo tem sido atacado pela União Europeia por mudanças no tribunal constitucional, o que, segundo Bruxelas, poderia prejudicar os controles democráticos.

Também tem sido criticado por apertar seu controle de mídia pública. A Comissão Europeia apresentará o seu relatório sobre a situação na Polônia numa reunião de 16 de Maio.