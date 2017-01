Mike Pence presta juramento e assume vice-presidência

Washington – Mike Pence se tornou vice-presidente dos Estados Unidos nesta sexta-feira após prestar juramento perante o juiz da Suprema Corte, Clarence Thomas, e sobre a bíblia da família do ex-presidente Ronald Reagan, na cerimônia oficial perante o Capitólio.

De 57 anos e ex-governador de Indiana, Pence sucede no cargo o já ex-vice-presidente Joseph Biden, que acompanhou Barack Obama em seus oito anos na Casa Branca.

Com um perfil discreto e nome pouco conhecido em nível nacional, Pence foi a aposta do presidente eleito Donald Trump para mostrar as credenciais conservadoras de sua candidatura, postas em dúvida por alguns republicanos.

Trump queria um companheiro de chapa com experiência política que o ajudasse a estender pontes com as maiorias republicanas no Congresso.

E Pence, congressista por Indiana entre 2001 e 2013, possui boas conexões desse período que passou em Washington, onde batalhou pela disciplina fiscal, um governo federal com menos peso, uma política de defesa forte, leis migratórias restritivas e uma agenda social rigorosamente conservadora.

Cristão fervoroso, o ex-governador está casado há 31 anos com sua esposa, Karen, tem três filhos e nunca foi personagem de nenhum escândalo pessoal.