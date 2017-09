Miami escapa do olho do furacão Irma

Miami- A cidade costeira de Miami muito provavelmente escapará do impacto do olho do furacão Irma, que descarregará sua fúria no domingo em Florida Keys, no extremo sul da Flórida, para passar depois pela costa sudoeste do estado, informou neste sábado o Centro Nacional de Furacões (NHC) dos Estados Unidos.

Irma, que regrediu hoje para a categoria 3, após tocar terra na sexta-feira durante na costa norte de Cuba, manterá o movimento de seu vórtice esta tarde até chegar a Florida Keys na manhã de domingo, apontou o CNH em seu último boletim.

O furacão mantém ventos máximos de 205 km/h e se desloca para o oeste com uma velocidade de translação de 15 km/h.

Os meteorologistas do NHC preveem que Irma se fortaleça enquanto se afasta de Cuba, por isso poder se tornar de novo um “poderoso furacão à medida em que se aproxima da Flórida”.

Neste momento, um avião da Agência Nacional de Oceanos e Atmosfera (NOAA) se dirige ao furacão para “investigar” as condições do fenômeno meteorológico.

“Nós escapamos desta (Irma) aqui em Miami”, apontou neste sábado em sua conta do Twitter do canal “NBC 6 South Florida” o meteorologista John Morales, que indicou que a possibilidade de Miami sentir ventos com força de furacão se reduziram a 10%, mas que em Florida Keys, Naples e Fort Myers, são de 80%.

Irma, o furacão mais poderoso registrado no Atlântico, deixou pelo menos 25 mortos em sua passagem pelas Pequenas Antilhas e Porto Rico e destruiu a ilha de Barbuda e a de Saint Martin. EFE