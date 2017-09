México revisa número de mortos em terremoto para 225

Cidade do México – O número de mortos no terremoto que abalou ontem a região central do México subiu para 225, de acordo com o último balanço parcial divulgado pelo coordenador nacional de Proteção Civil, Luis Filipe Puente.

Os números são parciais e podem mudar nas próximas horas. Pouco antes da nova atualização, o ministro de Governo do México, Miguel Ángel Osorio, tinha revisado o total de vítimas para 218, alterando um dado inicial das autoridades locais de 224 mortos.

Segundo Puente, 94 pessoas morreram na Cidade do México, 71 em Morelos, 43 em Puebla, 12 no Estado do México, quatro em Guerrero e uma em Oaxaca. Os trabalhos de resgate seguem em andamento e ainda não se sabe o número de desaparecidos no país.

Na capital do país, segundo o chefe de Governo da Cidade do México, Miguel Ángel Mancera, pelo menos outras 800 pessoas ficaram feridas, sendo que 220 delas ainda seguem internadas. Além disso, 39 edifícios foram completamente destruídos.

As equipes de resgate não descansam desde que o terremoto sacudiu com violência a capital e os estados de Morelos e Puebla.

Mancera explicou que muitas pessoas foram resgatadas vivas e que os trabalhos continuam porque as autoridades temem haver moradores em baixo dos escombros dos prédios que desabaram.

Além dos 39 imóveis completamente destruídos, outros 600 edifícios terão que ser avaliados por causa dos danos. Desse total, segundo Mancera, 30 deles foram gravemente avariados pelo tremor.

Apesar das informações publicadas em redes sociais, Mancera disse não ter registro de crimes na cidade aproveitando do caos gerado pelo terremoto.

A Cidade do México decretou estado de emergência, obtendo a liberação de um fundo de cerca de US$ 169 milhões para lidar com crises de grande envergadura.

O titular da Comissão Federal de Eletricidade, Jaime Hernández, informou que 4,8 milhões de pessoas registraram problemas de falta de luz no início da manhã. No entanto, segundo ele, 90% do fornecimento de energia já foi restabelecido.

Até o momento, foram registradas 23 réplicas do terremoto, a maior de magnitude 4 graus, de acordo com dados do Serviço Sismológico Nacional do México.