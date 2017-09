México sofre novo terremoto na manhã de hoje

São Paulo – Um novo terremoto no México de magnitude 5,8 aconteceu na manhã de hoje, dia 24, no litoral oeste do país. As informações foram confirmadas pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos.

O tremor aconteceu o local atingido está a 71 quilômetros ao Sul-Sudoeste da cidade de Paradéon, no estado de Chiapaspor.

Um terremoto deixou 293 mortos no país na última terça, dia 19, aniversário do devastador tremor de 1985 – tragédia que deixou um estrago ainda sem número certo, de 3.692 mortos segundo fontes oficiais e 10.000 de acordo com a Cruz Vermelha do México.