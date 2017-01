México nomeia novo embaixador nos EUA

Cidade do México – O governo do México informou nesta sexta-feira a saída de Carlos Manuel Sada Solana do cargo de embaixador nos Estados Unidos e a entrada de Gerónimo Gutiérrez Fernández, uma semana antes da posse do novo presidente americano, Donald Trump.

A partir de agora, Carlos Manuel desempenhará a função de subsecretário para a América do Norte, conforme informou a Secretaria de Relações Exteriores do México em comunicado. Apesar da mudança de hoje, ele estará presente na posse de Trump na próxima sexta-feira, em Washington.

A nomeação de Gutiérrez ainda deve ser ratificada pelo Senado.